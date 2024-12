Ding erhöht Preise und führt neues Ticket ein

Viel Neues zum neuen Jahr: Ab 1. Januar wird der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (Ding) im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm ein Kurzstreckenticket einführen. Mit einer Reichweite von bis zu vier Haltestellen ab dem Einstieg (gekennzeichnet „1+4“) kann es für alle Straßenbahnen und Busse in der Doppelstadt genutzt werden. Das Deutschlandticket, mit dem man in ganz Deutschland den Regional- und Nahverkehr nutzen kann, wird 2025 in allen Variationen weiterbestehen – allerdings zu einem etwas höheren Preis. Auch andere Tarife steigen.

Im gesamten Fahrscheinsortiment für Busse, Straßenbahnen und Zügen in der Region werden die Preise um durchschnittlich 8,3 Prozent erhöht. In Biberach gelten zum Teil vergünstigte Fahrpreise. Die Fahrradbeförderung in den Zügen im bayerischen Teil von Ding, also im Kreis Neu-Ulm, wird einheitlich kostenpflichtig.

Ding führt Kurzstreckenticket für Ulm/Neu-Ulm ein

Das Kurzstreckenticket im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm ist zum Preis von 2,10 Euro (Kinder 1,30 Euro) erhältlich. „Mit dem neuen Kurzstreckenticket für die Doppelstadt schaffen wir eine kostengünstige Möglichkeit zur Fahrt auf kurzen Strecken, wie sie sich in vergleichbaren Regionen in Baden-Württemberg und Bayern bereits etabliert hat“, erläutert Geschäftsführer Bastian Goßner. Rund- und Rückfahrten sind ausgenommen, es sind jedoch Fahrtunterbrechungen sowie Umstiege zwischen verschiedenen Bus- und Straßenbahnlinien erlaubt. Zudem wird der innerstädtische Schienenverkehr mit eingebunden, sodass auch die Nutzung der Züge ab dem Einstieg plus eine Haltestelle möglich ist (gekennzeichnet „1+1“), zum Beispiel von Ulm Hauptbahnhof zum Neu-Ulmer Bahnhof.

Die Einführung und die Abgeltung des Kurzstreckentickets werden von den Städten Ulm und Neu-Ulm finanziert. Das Deutschlandticket wird 2025 bundesweit um 18,4 Prozent teurer und kostet dann monatlich 58 Euro, der Monatspreis des D-TICKET JugendBW liegt künftig bei 39,42 Euro, der des Bayerischen Ermäßigungstickets für Studierende, Azubis und Bundesfreiwilligendienstleistende beträgt dann glatt 39 EUR pro Monat. Erfreulich ist die Fortführung der Rabattregelung beim D-TICKET Job: Bis auf Weiteres übernimmt die Ausgabestelle fünf Prozent, vom Arbeitergeber werden zusätzlich mindestens 25 Prozent der Kosten übernommen.

Preise für Bus und Straßenbahn steigen

Notwendig ist die Tarifmaßnahme nach Angaben des Verbunds wegen steigender Personalkosten, zu denen auch Personalgewinnung und -schulung zählen, sowie Kostenentwicklungen in den Bereichen Material, Fahrzeuge und Treibstoffe. Auch die Fahrgastzahlen und somit die Einnahmeentwicklung haben 2024 noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht. Die angepassten Preise sind unter www.ding.eu einsehbar. (AZ)