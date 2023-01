Umzug, Rathaussturm, Kinderball: Die Termine zum Fasching 2023 im Überblick

Fasching 2023: Wo? Wann? Und was? Termine und Veranstaltungen in der Region rund um die fünfte Jahreszeit finden Sie hier auf einen Blick.

Die Faschingssaison hat bereits begonnen. Fans des bunten Treibens dürfen sich nach zwei Jahren Corona-Pause wieder besonders freuen: Die fünfte Jahreszeit findet wie gewohnt und ohne Einschränkungen statt. Doch nach so langer Pause, weiß womöglich manch einer nicht mehr, was wann wo geboten ist in der Region rund um Ulm und dem Landkreis Neu-Ulm. Wir haben daher Termine aus der Umgebung zusammengefasst. Fehlt etwas? Dann geben Sie uns Bescheid!

Fasching/Fasnet 2023: Die Termine rund um Ulm und Neu-Ulm

Ulm , 28. Januar: Narrenbaumstellen auf dem Marktplatz vor dem Rathaus ab 18 Uhr

Pfuhl, 16. Februar: Gombiger in Pfuhl – mit anschließender Feier im Schützenheim ab 16 Uhr

, 16. Februar: am Marktplatz ab 19.30 Uhr Pfuhl, 19. Februar: Kinderfasching in der Seehalle ab 14 Uhr.

Fasching 2023: Die Termine rund um Elchingen und Nersingen

Elchingen , 10. Februar: Narrenbaumstellen in der Brühlhalle ab 10 Uhr

, 16. Februar: im ab 20.30 Uhr Elchingen, 18. Februar: Kinderfasching im Konstantin-Vidal-Haus ab 14 Uhr

Elchingen , 19. Februar: Fasnachtsgottesdienst in der Klosterkirche Oberelchingen um 10 Uhr

Nersingen-Straß, 17. Februar: Umzug der Bixa-Öffner in Straß

Fasching 2023: Die Termine rund um Weißenhorn

Weißenhorn , 28. Januar: Fasnachtsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche ab 19 Uhr

Weißenhorn , 21. Februar: FaDie-Umzug in der Innenstadt ab 10 Uhr

Fasching 2023: Die Termine rund um Illertissen und Kellmünz

Illertissen , 14. Januar: Faschingsumzug ab 16 Uhr

Illertissen-Au , 5. Februar: Faschingsumzug ab 14 Uhr

, 16. Februar: mit um 18.30 Uhr. Kellmünz an der Iller, 17. Februar: Kinderfasching in der Turnhalle ab 14 Uhr

Fasching 2023: Die Termine aus Altenstadt, Buch, Roggenburg und Senden

Altenstadt , 12. Februar: Faschingsumzug ab 14 Uhr

Gannertshofen, 4. Februar: Faschingsball – FF Gannertshofen im Vereinsheim ab 20 Uhr

Obenhausen , 11. Februar: Faschingsball – TSV Obenhausen im Vereinsheim ab 19.31 Uhr

Buch, 18. Februar: Faschingsball – SV Buch im Schützenheim ab 19.29 Uhr

– im ab 19.29 Uhr Roggenburg, 20. Februar: Kinderfasching im Sportheim Ingstetten ab 14 Uhr

Senden, 20. Februar: BTA D'Illertstoi ab 20 Uhr

Senden, 21. Februar: Kinderfasching in der Bgm-Jehle-Halle Aufheim.

Fasching/Fasnet 2023: Die Termine aus dem Alb-Donau-Kreis

Dietenheim , 14. Januar: 23. Narrenbaumstellen am Marktplatz ab 18 Uhr

Dietenheim , 16. Februar: Fackelumzug mit Fasnetausgaben (Treffpunkt: Pfarrer-Debler-Straße ) mit anschließendem Rathaussturm ab 18.18 Uhr

Dornstadt, 14. Januar: Kindernarrensprung ab 13.01 Uhr

Dornstadt, 14. Januar: Nachtumzug ab 19.31 Uhr

Dornstadt, 12. Februar: Kinderball im Bürgersaal und Foyer ab 15 Uhr

Dornstadt , 16. Februar: Rathaus und Schulsturm im Rathaus und in der Grundschule ab 9 Uhr

Balzheim, 16. Februar: Rathaussturm

Illerrieden , 16. Februar: Umzug , Rathaussturm und Gompiger Party in der Schule , Kindergarten und Rathausplatz ab 15 Uhr

Illerrieden , 20. Februar: Kinder-Rosenmontagsball im Schützenheim Wangen ab 14.01 Uhr

Fasching/Fasnet 2023: Die Termine aus dem Landkreis Unterallgäu

Babenhausen , 14. Januar: Rathaussturm am Marktplatz ab 11.11 Uhr

, 5. Februar: Kinderfastnacht in der ab 14 Uhr Babenhausen , 18. Februar: Fastnachtsumzug ab 14.11 Uhr.

Fasching/Fasnet 2023: Die Termine aus dem Landkreis Biberach

Kirchberg an der Iller , 28. Januar: Narrenbaumstellen am Rathaus

Kirchdorf an der Iller, 27. Januar: Partyfasnet in der Turn- und Festhalle ab 20 Uhr

Ochsenhausen , 17. Februar: großer närrischer Nachtumzug ab 19.31 Uhr.

Anmerkung der Redaktion: Fehlt eine Veranstaltung in unserer Auflistung? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@illertisser-zeitung.de oder redaktion@nuz.de mit den wichtigsten Informationen, und wir ergänzen es. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!