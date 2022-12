Von Kunst bis Kitsch: Das sind Last-Minute Geschenkideen aus der Region

Alle Jahre wieder herrscht in vielen Haushalten Ratlosigkeit, was den Gabentisch angeht. Ein Blick auf Produkte aus der Region kann dabei helfen.

Kunst, Kitsch oder ein Kochbuch bis hin zu Ausstecherle: Das Angebot an Geschenkideen mit Lokalkolorit ist vielfältig. Wir haben uns von Ulm bis Illertissen umgesehen.

Kochbuch "So is(s)t Illertissen"

Eine Option für Kochliebhaber, die sich gerne fürs neue Jahr neu in der Küche ausprobieren wollen, ist das Kochbuch "So isst Illertissen". Zusammen haben 16 Illertisserinnen und Illertisser in einem multikulturellen Kochbuch verschiedenste Gerichte aus unterschiedlichsten Herkunftsländern vorgestellt. Ob ein pakistanisches Reisgericht, gefüllte Weinblätter nach einem türkischen und einem syrischen Rezept oder eine Rote-Bete-Suppe mit Kartoffelpuffern aus Belarus. Erhältlich ist das Kochbuch zum Preis von 17,90 Euro bei Buch & Musik, Buchhandlung Zanker, Classic Vinea und Scharfe Spitzen in Illertissen.

Das Kochbuch "So is(s)t Illertissen. Foto: Monika Zell

Einstein in Ulm in allen Variationen

Einen reichen Fundus an Geschenken mit Bezug zur Region hat der Laden der Tourist-Information am Ulmer Stadthaus auf dem Münsterplatz. Ein Hingucker sind die Ulmer Wahrzeichen und Persönlichkeiten in reduzierten geometrischen Formen in den Ulmer Stadtfarben Schwarz und Weiß. Die handgezogenen Siebdrucke auf weißen Alu-Verbund-Platten des Designlabels Donaukind von Julian Danner sind allerdings nicht ganz günstig: 140 Euro pro Stück können fällig werden, doch es gibt auch weniger teure Varianten. Doch auch wer nicht gleich Kunstwerke kaufen will, wird hier fündig: Es gibt auch den neuen Stadtkaffee von Ulm und Neu-Ulm oder allerlei Einstein-Ware: von der Einstein-Spardose über die Büste bis hin zur kleinen Puppe für knapp zehn Euro.

Die Städte Ulm und Neu-Ulm vermarkten ihren eigenen Kaffee. Foto: Alexander Kaya

Der Löwenmensch in klein im Museum Ulm

Ein regionales Original gibt es auch im Shop des Museums Ulm zu kaufen: den Löwenmenschen. Das Modell im Maßstab 1:2 gibt es für knapp 50 Euro. Die Replik eines der ältesten figürlichen Schnitzwerke der Welt sieht fast aus wie das Original. Einfachere Varianten gibt es schon für 16 Euro.

Albert Einstein in allerlei Varianten gibt es im Ulmer Stadthaus zu kaufen. Foto: Alexander Kaya

Ulmer Originale sind auch die Schöpfungen der früheren Hochschule für Gestaltung (HfG). Das Angebot reicht vom echten Ulmer Hocker für knapp 240 Euro bis hin zu den berühmten Stapeltassen. Originell sind verschiedene Umhängetaschen aus recycelten Werbebannern des Museums Ulm. Am oberen Ende der Preisskala: die Einstein-Skulpturen von Ottmar Hörl für 500 Euro das Stück.

Lesen Sie dazu auch

Den Ulmer Hocker gibt es im Museum Ulm zu kaufen. Foto: Hfg-Archiv Ulm

Liegestüh le der Stadt Illertissen

Warum im Winter nicht schon an den Sommer denken? Originell sind auch die Liegestühle der Garten- und Bienenstadt Illertissen. Verfügbar sind zwei unterschiedliche Liegestühle mit der Aufschrift "SUMM" und "BLÜH", die sich mit grellen Farben und einem auffallenden Design auszeichnen. Erwerben kann man die Liegestühle im Bürgerbüro im Rathaus in Illertissen zum Preis von jeweils 39,90 Euro.

Liegestühle der Bienen- und Gartenstadt Illertissen. Foto: Jana Leonhardt

Bienenmuseum Illertissen: eine Biene für den Christbaum

Nicht alltäglich sind Geschenke aus dem Museumsshop des bayerischen Bienenmuseums in Illertissen. Der Kauf der kugelrunden gestrickten Biene, die sich prima am Christbaum macht, hilft zudem einem guten Zweck: Denn der Erlös davon geht an das Sozialpsychiatrische Zentrum in Illertissen. Auch die Geschirrtücher sind ein Hingucker in jeder Küche. Diese sind für fünf Euro pro Stück erhältlich – beim Kauf von zwei zahlen Sie neun Euro.

Geschenk aus dem Bienenmuseum für einen guten Zweck. Foto: Jana Leonhardt

"Neu-Ulm isst süß": Plätzchenausstecher des Neu-Ulmer Wahrzeichens

Der berühmte Plätzchenausstecher vom Neu-Ulmer Wahrzeichen ist wieder erhältlich. Im vergangenen Jahr legte die Stadt Neu-Ulm 1000 Ausstecher in Form des Wasserturms auf, die sofort vergriffen waren. Nun gibt es eine Neuauflage mit ebenfalls 1000 Stück. Die acht Zentimeter langen Ausstecherle sind in einer umweltfreundlichen und handlichen Pappschachtel verpackt, auf der zusätzlich ein Plätzchenrezept abgedruckt ist. Entworfen wurden die Plätzchenausstecher in einer Agentur aus der Region, und sie bestehen aus stabilem Edelstahl, welches in Süddeutschland gefertigt wurde. Das "Wahrzeichen zum Backen" ist für 4,90 Euro unter anderem im Neu-Ulmer Rathaus, in der Stadtbücherei in Neu-Ulm oder im Museumsshop des Edwin-Scharff-Museums zu kaufen.

Plätzchenausstecher vom Neu-Ulmer Wasserturm. Foto: Alexander Kaya

"'Gutes von hier" in Ulm

"Gutes von hier" ist ein nachhaltiges Unternehmen, das handgemachte Produkte von familiengeführten Manufakturen aus Schwaben und Baden-Württemberg verkauft. Sie bieten im Laden – in der Herrenkellergasse 9 in Ulm – sowie im Online-Shop (gutesvonhier.de) ein umfangreiches Sortiment von Lebensmitteln an. Darunter kleine Knabbereien, Schokolade, herzhafte Brotaufstriche, Wein, Sekt und vieles mehr. Wer es eilig hat: Es gibt fertig zusammengestellten Geschenkboxen, ob das "Weihnachtskischdle" für 29 Euro oder die "Ulmer Schachtel" für 20 Euro. "Ulm in a Box" besteht aus Nudeln, Honig, Knabbereien und einem Ulmer Hell.