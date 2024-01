Ulm/Neu-Ulm

11:50 Uhr

Traktor-Demo auf dem Münsterplatz: So geht's mit den Bauernprotesten weiter

Plus Zum Aktionstag diesen Freitag versammeln sich die Bauern aus der Region wieder auf dem Ulmer Münsterplatz. Vergangene Woche sorgte eine andere Demo für Verwunderung.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Es ist wichtig dranzubleiben, meint Thomas Graupner, Bauernverbandsgeschäftsführer in den Bezirken Neu-Ulm und Günzburg, zu den Protesten der Bäuerinnen und Bauern in ganz Deutschland. Auch am bundesweiten Aktionstag an diesem Freitag gibt es ab 14 Uhr deshalb wieder eine Kundgebung auf dem Ulmer Münsterplatz. Aufmerksamkeit erregten mitfahrende Traktoren in Ulm aber auch am vergangenen Freitag bei der Spaziergänger-Demo in Ulm.

Bauern fuhren bei Spaziergänger-Demo in Ulm mit

In der Münsterstadt waren die Proteste der Querdenker-Szene nie ganz eingeschlafen. Von den mehreren tausend Spaziergängern, die zu Pandemie-Hochzeiten unterwegs waren, war zuletzt zwar nur eine vergleichsweise kleine Gruppe übrig geblieben. Doch die schien nun wieder etwas Aufwind erfahren zu haben und hatte ihren Demozug - dem Vorbild der Bauernproteste folgend - mit Fahrzeugen verstärkt. Autos, auch Firmenwagen von Handwerksbetrieben und eben etliche Traktoren waren mit dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen