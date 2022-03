Ulm/Neu-Ulm

06:00 Uhr

Sorge und Schuldgefühle: Studentinnen erzählen vom Krieg in der Ukraine

Plus Ukrainische und russische Studentinnen aus Ulm und Neu-Ulm erzählen von ihrer Sicht auf den Krieg. Es sind Gespräche voller Angst, Sorge und auch Schuldgefühlen.

Von Laura Mielke

"Ich bin zusammengebrochen, als ich von den Angriffen erfahren habe", sagt Maryna. Die 33-jährige Ukrainerin lebt seit etwa zehn Jahren in Ulm. Sie studiert Mathematik an der Universität. Gemeinsam mit anderen Studentinnen aus Ulm und Neu-Ulm, die aus der Ukraine und aus Russland kommen, erzählt sie, wie sie den Krieg in der Ukraine wahrnimmt. Was die Frauen eint, ist ihre Angst um Freunde und Familie. Zu ihrem Schutz wurden ihre Namen verändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

