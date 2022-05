Ulm/Regglisweiler

Messerattacke in Asylunterkunft: Staatsanwalt fordert hohe Haftstrafe

Ein 24-Jähriger sticht im August in einer Regglisweiler Asylunterkunft auf seinen Mitbewohner ein. Am Landgericht Ulm halten Staatsanwaltschaft und Verteidigung die Plädoyers.

Plus Im Prozess um einen Angriff in Regglisweiler verlesen Staatsanwaltschaft und Verteidiger ihre Plädoyers. Beide Seiten halten den Angeklagten für schuldig.

Von Jonas Klimm

Es sei ein "Gewaltexzess" gewesen, der sich im August 2021 in einer Asylunterkunft in Regglisweiler abgespielt habe. So bezeichnet der Staatsanwalt in seinem Plädoyer die Messerattacke eines 24-Jährigen auf dessen beinahe gleichaltrigen Mitbewohner. Hinterrücks habe der Angeklagte 18-mal auf das Opfer eingestochen und ihn dabei lebensbedrohlich verletzt. Aktuell muss sich der Mann vor dem Landgericht Ulm verantworten. Für den Staatsanwalt war die Attacke des mutmaßlichen Täters von Heimtücke geprägt. Deshalb fordert er nun eine hohe Strafe.

