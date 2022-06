Ulm

17:00 Uhr

Sarah Connor nimmt im Wiblinger Klosterhof kein Blatt vor den Mund

Alles ganz schön groß hier: Sarah Connor lockte 6000 Menschen in den Wiblinger Klosterhof.

Lokal 6000 Fans feiern die Sängerin im Klosterhof – und wollen sie am Ende gar nicht mehr gehen lassen. Auch Politik spielt an diesem Abend eine Rolle.

Von Andreas Brücken

Dass sich auch Soul-Pop aus Deutschland behaupten kann, zeigt Sarah Connor seit rund zwei Jahrzehnten. Mit ihrem Hit "Let's Get Back To Bed - Boy" gelang der Sängerin aus Delmenhorst 2001 der große Durchbruch. Mit sieben Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der 2000er-Jahre. Bis heute fährt die 42-Jährige auf der Erfolgsspur: Rund 6000 Besucher kamen zum Konzert in den Wiblinger Klosterhof.

