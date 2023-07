Ulm

vor 33 Min.

So reagieren Zuhörer auf das Urteil im Mord-Prozess von Illerkirchberg

Plus Beobachter des Prozesses am Landgericht Ulm äußern sich zur Strafe, die den Eritreer erwartet. Auch der Bürgermeister von Illerkirchberg gibt ein Statement ab.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Sehr aufmerksam haben neben den zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern der Medien auch interessierte Bürgerinnen und Bürger am Dienstag den Ausgang des Verfahrens verfolgt. Zwei junge Frauen hatten Tränen in den Augen, als der Vorsitzende Richter Wolfgang Tresenreiter ausführte, wie und warum der aus Eritrea stammende Mann nach Ansicht der dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Ulm die schreckliche Tat beging. Der 27-Jährige wurde wegen der Messerattacken auf zwei Mädchen in Illerkirchberg zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Auch wurde die besonders schwere Schuld festgestellt. Wie reagierten die Zuhörerinnen und Zuhörer darauf? Unsere Redaktion hat nach der Urteilsverkündung mit einigen gesprochen.

40 Plätze waren im Gerichtssaal für Publikum vorgesehen, sie waren am Ende alle besetzt. Ein Ehepaar aus Neu-Ulm war schon frühzeitig ans Landgericht gekommen, um die Urteilsverkündung nicht zu verpassen. Von Anhang an hätten sie den Prozess verfolgt, berichteten beide. Sie seien noch nie bei einem Mordprozess gewesen und wollten nun sehen, wie so etwas abläuft. Die Ausführungen des Vorsitzenden Richters habe er besonders interessant und überzeugend gefunden, sagte der Mann. Er finde das Urteil daher gerecht. "Da kann ein ordentliches Gericht nicht anders entscheiden", fügte der Neu-Ulmer hinzu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen