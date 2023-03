Ulm

Streik und Demo von EVG und Verdi in Ulm: Das sind die Forderungen

Der öffentliche Nahverkehr ist durch den Streik weitestgehend lahmgelegt. Verdi und EVG haben in Ulm einen gemeinsamen Demonstrationszug organisiert.

Plus Züge und Busse stehen still, die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs demonstrieren. Die Gewerkschaften haben einen "historischen Streiktag" ausgerufen.

Die Bahnsteige sind leer, bereits in den frühen Morgenstunden finden sich Angestellte der SWU, RAB und RBA in der Bahnhofshalle ein. Sie verteilen orangefarbene Westen, Transparente und warmen Kaffee untereinander. Die EVG, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, hat gemeinsam mit der Verdi zur Demonstration aufgerufen. Die Streikenden ziehen vom Ulmer Hauptbahnhof zu einer Kundgebung am Weinhof.

Die Demonstration von Verdi und EVG startete am Ulmer Hauptbahnhof und endete mit einer Kundgebung am Weinhof. Foto: Alexander Kaya

Der Ulmer Geschäftsstellenleiter der EVG Marvin Reichelt ist unter den ersten Demonstrierenden im Ulmer Bahnhofsgebäude. Seine Partnerin verteilt Muffins an die Wartenden, während er fordert: 650 Euro mehr Gehalt für alle Angestellten. Alternativ 12 Prozent Lohnerhöhungen, mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Die langen Gesichter der Menschen, die durch den Streik heute nicht zur Arbeit oder nach Hause kommen, nimmt er dafür in Kauf. "Wie sollen wir sonst etwas durchsetzen?", fragt er achselzuckend. Einen unbefristeten Streik könne er nicht ausschließen. Zu den Osterferien, wie viele Betroffene nun befürchten, schließt er einen erneuten Streik allerdings aus: "Neue Streiktage bitte erst, wenn das Wetter etwas besser ist."

