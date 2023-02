Ulm

07:15 Uhr

Tanzduo zeigt alle Aggregatzustände menschlicher Beziehungen

Das Roxy in Ulm hat den Tänzer und Choreografen Borna Babić und seine Tanz- und Choreografiepartnerin Eliana Stragapede für eine Produktionsresidenz in sein "Tanzlabor" geholt.

Von Rosaria Kilian

Borna Babić ist ein sanfter, höchst konzentrierter Tänzer, Eliana Stragapede auf beste Weise sein Gegenstück. Ihre Körpersprache ist direkt und kompakt, ihre Bewegungen unterstreicht sie mit Lauten, die wie kleine Befehle klingen. Scharfes Einatmen – Blick. Geräuschvolles Ausatmen – Wechsel in eine neue Figur. Die beiden befinden sich in den Endproben zu ihrer Choreografie "Amae", die sie während einer sogenannten Produktionsresidenz im Roxy in Ulm erarbeitet haben. Sie vertanzen die Beziehung zwischen zwei Körpern. Es gehe um das Schieben und Zerren aneinander, um Kontrolle und Zuwendung, sagt Babić.

