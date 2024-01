460 Millionen Euro: Firma Wieland investiert massiv in den USA

Das Unternehmen kündigt ein Erweiterungsprojekt in Nordamerika mit einem Volumen von 500 Millionen Dollar an. Zudem hat Wieland zwei Firmen übernommen.

Die Firma Wieland investiert eine immense Summe in einen ihrer Standorte in den USA. Für eine halbe Milliarde Dollar, umgerechnet rund 460 Millionen Euro, will der Anbieter von Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen sein Werk in East Alton im US-Bundesstaat Illinois erweitern und modernisieren. Die Investition wird durch erhebliche staatliche und lokale Förderungen unterstützt.

Mit der geplanten Expansion setzt Wieland nach eigenen Angaben ein Zeichen für seinen Fokus auf technologischen Fortschritt, langfristige Nachhaltigkeit sowie den wachsenden Kundenstamm in Nordamerika. Im Zentrum des Projekts steht der Aufbau einer zusätzlichen, hochmodernen Warmwalze, mit der Wieland die Produktion von Bändern für wichtige Komponenten aus Kupfer und Kupferlegierungen erhöhen und verbessern will. Diese Produkte kommen bereits heute in Elektrofahrzeugen, Ladeinfrastrukturen und erneuerbarer Energieerzeugung zum Einsatz. "Das Projekt erweitert Wielands Anlagenkapazitäten und steigert die betriebliche Effizienz, wodurch noch höhere Standards im Hinblick auf Qualität und Zuverlässigkeit für das gesamte Walzproduktportfolio möglich werden", teilt das Unternehmen mit.

Kupfer spiele eine wichtige Rolle für die Energiewende, sagt der Wieland-Chef

„Kupfer bildet die Grundlage für eine nachhaltige Zukunft und spielt eine wichtige Rolle für die Energiewende“, wird Erwin Mayr, CEO von Wieland, in der Pressemitteilung zitiert. „Mit dieser Investition positionieren wir uns als unangefochtener Marktführer für Walzprodukte in Nordamerika und unterstreichen damit Wielands Engagement, das Wachstum der amerikanischen Industrie zu unterstützen.“ Mayr betonte auch, dass die Modernisierung in East Alton – nach dem Vorbild des Wieland-Werks in Vöhringen – ein Beweis für Wielands Beständigkeit und Wachstum sei.

Dieses Schild steht an der Einfahrt des Wieland-Werks in East Alton, wo bald das Modernisierungs- und Erweiterungsprojekt umgesetzt wird. Foto: Wieland

Auch Illinois Gouverneur J. B. Pritzker wird in der Mitteilung zitiert: „Wielands marktführende Position im Bereich Kupferlösungen ist ein wichtiger Wirtschaftstreiber für die Region East Alton. Mit der Ankündigung dieser Expansion verdeutlichen das Unternehmen und unser Bundesstaat das gemeinsame Bestreben, diese Partnerschaft weiter zu vertiefen.“ Der Kapazitätsausbau von Wieland werd in diesem Zusammenhang den Weg für andere nachhaltige Industriezweige im Bundesstaat ebnen. "Davon werden sowohl die Menschen als auch viele Unternehmen in ganz Illinois profitieren“, sagte der Gouverneur. Das Werk befindet sich nahe der Großstadt St. Louis.

Wieland baut seine Präsenz in Nordamerika weiter aus

Nur einen Tag vor der Ankündigung des Modernisierungs- und Erweiterungsprojekts hat das Unternehmen, das wohl auch Weltmarktführer in seiner Branche ist, über den Kauf von zwei Firmen in den USA informiert. Demnach hat Wieland mit Concast Metal Products Co. und Randall Bearings Inc. zwei in ihren Marktsegmenten führende Unternehmen erworben und damit die Präsenz der Wieland Gruppe im Premium-Marktsegment für Kupfer und Kupferlegierungen in Nordamerika weiter ausgebaut.

Die Hochleistungsgießereien von Concast befinden sich in Mars, Pennsylvania, und Birmingham, Ohio. Randall Bearings hat Standorte in Lima, Ohio, und Coldwater, Ohio. Dieses Unternehmen stellt hochwertig gedrehte Bronze- und Messingteile für Branchen wie Landwirtschaft, Bauwesen, Hydromechanik, Öl und Gas, Schwermaschinenbau, Verteidigung und Transport her.



"Mit der Übernahme von Concast und Randall Bearings bauen wir die Fertigungs- und Servicekompetenz von Wieland in Nordamerika weiter aus. Wir freuen uns sehr, die erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das starke Managementteam in der Wieland Gruppe willkommen zu heißen", teilte CEO Mayr mit. (AZ, jsn)