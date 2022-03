Wieland expandiert weiter und kauft italienische Firma

Die neu erworbene Firma Provides soll Wieland dabei helfen, Klimaziele zu erreichen. Man will gemeinsam vor allem Produkte im Bereich der Kälte- und Klimatechnik entwickeln.

Wieland führt seinen Expansionskurs fort. Jüngst wurde das Unternehmen Provides in den Konzern integriert. Laut Wieland wurde damit ein führendes Unternehmen in der Forschung, Entwicklung und Produktion von Wärmeübertragern übernommen.

Provides ist ursprünglich eine italienische Firma, die heute auch Standorte in den USA und in China hat. Mit der Expertise von Wieland im Bereich von Kupferlegierungen und den Technologien der Provides-Spezialisten würden zukünftig Produkte im Bereich der Kälte- und Klimatechnik gemeinsam entwickelt, schreibt Wieland in einer Pressemitteilung. Provides stehe weltweit für energieeffiziente, nachhaltige Technologien im Bereich Rohrbündel, Wärmeübertrager und Klimaanlagen und unterstützt Wielands Internationalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategie.

So soll Provides Wieland helfen, Klimaziele zu erreichen

Der CEO der Wieland Gruppe, Erwin Mayer, sagt: "Die Akquisition von Provides führt zu einer Erweiterung unseres weltweiten Service- und Technologieportfolios. Wir können unseren Kunden nun einen durchgängigen Fertigungsprozess im Bereich Kälte und Klimatechnik anbieten: von der Herstellung der Kupferrohre aus rezyklierten Vormaterialien über die Zusammenführung zu Rohrbündeln bis hin zu effizienten Wärmeübertragern, die in großen Klimaanlagen von beispielsweise Hotels und Flughäfen verbaut werden."

Provides beziehe von Wieland bereits Rohre für die Herstellung der Rohrbündel für Wärmeübertrager. Durch fortlaufende Weiterentwicklungen würden effizientere Anlagen mit kompakteren Bauweisen ermöglicht und eine Reduktion der benötigten Kältemittelerzielt, was wiederum zu Einsparungen von Material und CO 2 führe. "Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, uns im Bereich Nachhaltigkeit stetig weiterzuentwickeln und unseren Kunden wegweisende, wärmetechnische Lösungen für eine energieeffiziente Welt anzubieten. Klimakonzepte sowie -anlagen für große Gebäude und Einrichtungen können dank der einzigartigen Kompetenz von Provides umweltfreundlicher werden. Für Wieland ist diese Übernahme daher im Bereich Klimaschutz und Energieeinsparung ein großer Schritt nach vorne", ergänzt Ivan Di Stefano, Präsident der Abteilung "Thermal Solutions" bei Wieland.

Provides wurde 1968 in Latina (Italien) gegründet und hat weitere Standorte in Verona, USA, und in Chengdu, China. (AZ)

