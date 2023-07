Wieland kehrt in Ulm und Villingen zur Tarifbindung zurück

Das Unternhemen vollzieht mit seinen Werken in Baden-Württemberg die angekündigte Rückkehr zum Tarifvertrag. Zunächst aber nicht im Werk in Vöhringen.

Das Unternehmen Wieland-Werke ist an seinen Standorten Ulm und Villingen wieder Mitglied im Arbeitgeberverband Südwestmetall. Damit kehrte das Unternehmen nun zum 1. Juli in die Tarifbindung zurück, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Wie es für die Mitarbeitenden im Werk Vöhringen weitergeht, bleibt allerdings noch offen. Auch hier laufen jedoch Verhandlungen, die kurz vor dem Abschluss stehen sollen, wie es aus Kreisen der Gewerkschaft heißt.

Wieland war 1963 aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten, hatte sich in der Vergangenheit aber überwiegend an den Flächentarifverträgen der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg orientiert. Im Frühjahr 2021 informierten IG Metall und Unternehmen erstmals über das Vorhaben, dem Arbeitgeberverband wieder beizutreten.

Seit Mitte der 1990-er Jahre galt bei Wieland ein unternehmensspezifisches Vergütungssystem. Wie das Unternehmen betont, habe sich diese interne Regelung überwiegend an den Flächentarifverträgen der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg orientiert. Heute sei die Tarifbindung erheblich flexibler gestaltbar. Wieland vereinbare damit die Stabilität und Rechtssicherheit für Belegschaft und Unternehmen sowie eine agile Fortführung der Erfolgsbeteiligung.

Für Mitarbeitende von Wieland in Ulm gilt wieder der Tarifvertrag

„Kein Mitarbeiter verdient mit der Tarifeinführung weniger“, stellt Matthias Pauly, Personalchef bei Wieland, dazu klar. Er spricht von einem fairen Konsens der Betriebsparteien und Sozialpartner. Teil der Vorbereitungen sei eine präzise Überleitung der Verdienste aller Beschäftigten in die tarifliche Vergütungsstruktur gewesen, um Entgeltverluste auszuschließen. Darüber hinaus gilt bei Wieland künftig ein Ergänzungstarifvertrag zur Beschäftigungssicherung. Bei einer Unterauslastung kann demnach die Arbeitszeit phasenweise auf bis zu 80 Prozent abgesenkt werden. Der Entgeltanspruch reduziert sich dabei nach Unternehmensangaben um maximal zwölf Prozent.

Die Wieland-interne Regelung zur Altersteilzeit und Arbeitszeitgestaltung werde aufrechterhalten. „Dieses Modell geht bereits über den Tarifvertrag hinaus und bleibt unangetastet“, erklärt Pauly. Für die Wieland-Mitarbeitenden bedeutet die Neuregelung ab sofort eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit von 37 auf 35 Stunden bei gleichem Monatsentgelt. (AZ)

