Ulm/Weißenhorn

18:00 Uhr

"Alles steht auf Rot": Tierheime in der Region bangen um ihre Zukunft

Plus Spendeneinbruch, Kostenexplosion und volle Einrichtungen – die Situation in den Tierheimen der Region ist schwierig. Für sie geht es laut Betreibern jetzt um die Existenz.

Von Laura Mielke

Die Formulierung "am Limit" reiche schon lange nicht mehr aus, sagt Ralf Peßmann, Leiter des Ulmer Tierheims. Denn die Krisen prasselten nur so auf die Einrichtung herein. Die Zuschüsse der Kommunen reichten schon lange nicht mehr aus, um die Kosten abzufangen. Zudem seien die Tierheime voll bis zum Rand und müssten täglich neue Schützlinge ablehnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

