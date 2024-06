Ulm

Warren Haynes im Ulmer Zeit: Zeitlos zurück in die Vergangenheit

Plus Warren Haynes, der ehemalige Gitarrist der Allman Brothers Band, zelebriert im Ulmer Zelt die gute alte Zeit, als ein Rock-Song deutlich länger als drei Minuten lang sein durfte.

Von Ronald Hinzpeter

Band-T-Shirts sind so etwas wie baumwollene Bekenntnisse auf Bauch und Rücken: "Schaut her, ich war bei/ich stehe auf/ich kenne sogar/ich kann mir die teuren Shirts von ... leisten." An diesem Abend im Ulmer Zelt bekennen sich sehr viele zur Vergangenheit oder besser zu ihrer eigenen Jugend mit Schriftzügen oder Konterfeis von Neil Young, Rory Gallagher, Rainbow, Frank Zappa, Pink Floyd - und einer trägt sogar die längst vergessenen Krautrock-Urgesteine Birth Control mit sich herum. Sind natürlich überwiegend Nachdrucke, weil es solche Shirts früher entweder nicht gab oder sie heute nicht mehr passen würden. Es geht an diesem Abend mit Warren Haynes und seiner Band - sein zweites Gastspiel in Ulm - irgendwie zurück, doch was der Mann da abliefert, ist mitnichten ein reiner Nostalgie-Trip im gut gefüllten Zelt, sondern wunderbares, zeitloses musikalische Handwerk.

Bei Warren Haynes bekommen die Soli noch genügend Raum

Natürlich müsste man den Swifties von heute, den Rap-Leuten oder den jungen Indie-Rock-Hörern erst mal erklären, wer Warren Haynes ist, denn er steht für eine Musik im Geiste der späten 60er und der 70er Jahre. Sie ist ständig in Bewegung ist, sie fließt und schwappt über Stilgrenzen hinweg, sie bekommt bei jedem Auftritt ein etwas anderes Gesicht: Das wilde Herz ist die Improvisation. Hier werden keine unveränderlichen Drei-Minuten-Quickies abgeliefert, hier mäandert ein Song mindestens doppelt so lange vor sich hin, hier bekommen Soli noch den Raum, um sich zu entfalten, zu entwickeln und tatsächlich einen Höhepunkt zu erklimmen. Haynes, Jahrgang 1960, ist ein nachgeborener Abenteurer, der mit seiner Gitarre schon so ziemlich alle Spielarten der Populärmusik erkundet hat, von Country über Reggae zu Psychedelic, zu Blues, Southern Rock, zu Hardrock oder dem Artrock von Pink Floyd.

