Ulrich Hoffmann aus Weißenhorn wird das Bundesfamilienministerium weitere fünf Jahre beraten

Der Präsident des Familienbundes der Katholiken, Ulrich Hoffmann aus Weißenhorn, ist von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) jüngst für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren in den „unabhängigen Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“ berufen worden. Der Beirat ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Beratungsgremium des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Er befasst sich mit Fragen zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, begleitet die Umsetzung der einschlägigen gesetzlichen Regelungen und berät über deren Auswirkungen.

Hoffmann arbeitet als Ehe- und Familienseelsorger im Bistum Augsburg

Wie der Familienbund mitteilt, wird der Beirat dem Bundesfamilienministerium im Jahr 2027 einen weiteren Bericht mit Handlungsempfehlungen vorlegen. Hoffmann wird in die Beratungen des Beirats die Perspektive der in der AGF zusammengeschlossenen Familienorganisationen einbringen. Dass in der Pflege gute Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen der Familien gefunden und umgesetzt werden, ist ihm ein zentrales Anliegen.

Hoffmann ist unter anderem auch Stadtrat der ÖDP in Weißenhorn und Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins. Er arbeitet als Ehe- und Familienseelsorger im Bistum Augsburg. 2020 hatte ihn die damalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) erstmals in den Beirat berufen. (AZ)