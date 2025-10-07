LEW-Baustelle in der Spitalstraße: Stopp wegen Kastanien

Womöglich Schlimmes verhindert hat die Stadtverwaltung neulich in der Spitalstraße. Sie hat eine Baumaßnahme des Stromversorgers LEW gestoppt. Denn die Arbeiten hätten wohl das Wurzelwerk der mächtigen Kastanien berührt, die an der Straße südlich des Marktplatzes stehen.

Die stattlichen Bäume wachsen zwischen den öffentlichen Toiletten und der Spitalstaße. Hier wollte die LEW Mittelstromkabel im Untergrund der Fahrbahn verlegen. Zu nah am Wurzelwerk der Bäume, wie Bürgermeister Jürgen Eisen in der jüngsten Stadtratssitzung berichtete. Die Verwaltung stoppte die Baustelle und forderte den Einsatz eines sogenannten Saugbaggers. Damit kann das Erdreich so bearbeitet werden, dass die Wurzeln keinen Schaden nehmen, erklärt Eisen auf Nachfrage. Gesagt, getan, die Straße ist an der Stelle schon wieder verschlossen. In dem Zusammenhang habe die Verwaltung die LEW überzeugen könnten, den Streifen nicht einfach zu teeren, sondern einen Gehweg mit Pflastersteinen zu schaffen. Denn die Spitalstraße verfügt zwischen Marktplatz und Gasthaus „Oberland“ bisher nur auf der östlichen Seite über einen Gehweg. Der neue, etwa 40 Zentimeter breite Weg verbessere die Situation für Fußgänger, sagt Eisen. Zumal die Bischof-Ulrich-Grundschule ganz in der Nähe liegt. (kam)