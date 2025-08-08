Ab Mitte August gibt es etliche Baustellen in Osterberg und Weiler

Im Gemeindegebiet von Osterberg und Weiler stehen ab Mitte August umfangreiche Straßenbauarbeiten an. Gebaut wird an einer Teilstrecke der Babenhauser Straße. Auf einer Länge von rund 2,2 Kilometern wird der Straßenbelag erneuert. Weitere Baustellen starten zeitgleich und kurz darauf.

Die Bauarbeiten beginnen im Bereich des Ortsausgangs und erstrecken sich bis hin zur Gemeindegrenze. Aufgrund der teilweise beträchtlichen Schäden seien die Instandsetzungsarbeiten unumgänglich, teilt die Gemeinde mit. Die Babenhauser Straße muss voraussichtlich vom 11. bis 29 August gesperrt werden. Die innerörtliche Umleitungsstrecke wird ausgeschildert

Die Nettokosten werden auf rund 100.000 Euro kalkuliert Im Zuge der Instandsetzung der Babenhauser Straße soll auch die angrenzende Zufahrt zum Abenteuerspielplatz auf einer Länge von 143 Meter einen Belang bekommen. Bislang handelt es sich dabei noch um einen Kiesweg. Die Zufahrt wird auf einer Breite von drei Metern ausgebaut. Anfang September geht es dann im Bereich Buchenberg weiter. Hier wird der Straßenbelag auf einer Länge von 100 Metern instandgesetzt und erneuert.

Zu Verkehrsbehinderungen wird es auch im Ortsteil Weiler kommen. In dem Ortsteil wird die Rechbergstraße ebenfalls voraussichtlich vom 11. August bis zum 29. August gesperrt. Auf einer Streckenlänge im Bereich von 350 Meter wird der Straßenbelag durch eine Oberflächenbehandlung erneuert und instandgesetzt. Umleitungen werden ausgeschildert. Sanierungsarbeiten stehen in Weiler zudem im Birkenweg an, dort wird der Straßenbelag auf einer Länge von 100 Metern erneuert. Zudem finden laut Bürgermeister Martin Werner in Osterberg und auch in Weiler Nachbeschichtungen und Oberflächenbehandlungen auf mehreren Wegen mit insgesamt rund einem Kilometer Länge statt. Auch hier ist partiell mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (sar)