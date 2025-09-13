Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Finden Sie den bundesweiten Warntag sinnvoll?

Landkreis Neu-Ulm

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Finden Sie den bundesweiten Warntag sinnvoll?

Am Donnerstag meldeten sich um 11 Uhr zahlreiche Handys mit einem Probealarm. Wir haben uns umgehört, wie Menschen im Landkreis Neu-Ulm den Warntag erlebten.
Von Regina Langhans
    • |
    • |
    • |
    Der bundesweite Warntag findet jährlich im September statt.
    Der bundesweite Warntag findet jährlich im September statt. Foto: Britta Pedersen/dpa (Symbolbild)

    Zum fünften bundesweiten Warntag vergangenen Donnerstag klingelten um 11 Uhr zahlreiche Handys. Bund, Länder und Kommunen testeten ihre Warnsysteme für den Not- und Katastrophenfall, dafür wurde über zahlreiche Kanäle Probealarm ausgelöst. Wer eine Warn-App installiert hatte, wurde am Handy akustisch alarmiert, ansonsten erhielt man über den Cell-Broadcast-Dienst eine SMS. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Wie haben Sie den Warntag erlebt?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden