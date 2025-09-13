Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Finden Sie den bundesweiten Warntag sinnvoll?

Zum fünften bundesweiten Warntag vergangenen Donnerstag klingelten um 11 Uhr zahlreiche Handys. Bund, Länder und Kommunen testeten ihre Warnsysteme für den Not- und Katastrophenfall, dafür wurde über zahlreiche Kanäle Probealarm ausgelöst. Wer eine Warn-App installiert hatte, wurde am Handy akustisch alarmiert, ansonsten erhielt man über den Cell-Broadcast-Dienst eine SMS. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Wie haben Sie den Warntag erlebt?
Landkreis Neu-Ulm
