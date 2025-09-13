Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Finden Sie den bundesweiten Warntag sinnvoll?

Zum fünften bundesweiten Warntag vergangenen Donnerstag klingelten um 11 Uhr zahlreiche Handys. Bund, Länder und Kommunen testeten ihre Warnsysteme für den Not- und Katastrophenfall, dafür wurde über zahlreiche Kanäle Probealarm ausgelöst. Wer eine Warn-App installiert hatte, wurde am Handy akustisch alarmiert, ansonsten erhielt man über den Cell-Broadcast-Dienst eine SMS. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Wie haben Sie den Warntag erlebt?

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89250 Senden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Warntag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis