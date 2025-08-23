Umfrage: Sind Männer oben ohne sexy oder sexistisch?

Sind Männer oben ohne sexy oder sexistisch? Wenn es warm wird, nehmen sich manche Herren die Freiheit und ziehen kurzerhand ihr T-Shirt oder Hemd aus. Ist das eine unbedachte Angewohnheit oder schon eine Unart? Jedenfalls ist der Trend immer häufiger außerhalb von Freibad, Strand oder Baustelle anzutreffen und wird von Frauen teilweise als Belästigung empfunden. In unserer Umfrage zwischen Senden und Illertissen wollten wir wissen: Sind nackte Oberkörper bei Männern okay?

