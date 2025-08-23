Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Sind Männer oben ohne sexy oder sexistisch?

Illertissen/Senden

Umfrage: Sind Männer oben ohne sexy oder sexistisch?

Im Hochsommer war es wieder vermehrt zu beobachten. Männer sind „oben ohne“ in der Stadt unterwegs. Was halten die Frauen in der Region von diesem Trend?
Von Regina Langhans
    • |
    • |
    • |
    Bei hochsommerlichen Temperaturen entledigen sich Männer zunehmend auch abseits von Strand und Badesee ihres T-Shirts. Unangebrachte Marotte oder nachvollziehbares Verhalten?
    Bei hochsommerlichen Temperaturen entledigen sich Männer zunehmend auch abseits von Strand und Badesee ihres T-Shirts. Unangebrachte Marotte oder nachvollziehbares Verhalten? Foto: Clara Margais/dpa (Symbolfoto)

    Sind Männer oben ohne sexy oder sexistisch? Wenn es warm wird, nehmen sich manche Herren die Freiheit und ziehen kurzerhand ihr T-Shirt oder Hemd aus. Ist das eine unbedachte Angewohnheit oder schon eine Unart? Jedenfalls ist der Trend immer häufiger außerhalb von Freibad, Strand oder Baustelle anzutreffen und wird von Frauen teilweise als Belästigung empfunden. In unserer Umfrage zwischen Senden und Illertissen wollten wir wissen: Sind nackte Oberkörper bei Männern okay?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden