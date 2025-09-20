Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Sollte Personal in Apotheken impfen dürfen?

Zunächst mag es befremdlich sein, für eine Impfung in die Apotheke zu gehen. Aber tatsächlich darf das Personal mit entsprechender Fortbildung seit der Pandemie gegen Corona und Grippe impfen. Sollte dies nicht ausgeweitet werden? Für die unter Online-Konkurrenz leidenden Apotheken könnten solche Angebote dem Standorterhalt dienen und Hausarztpraxen entlasten. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Soll Personal in Apotheken impfen dürfen?

Furkan Sevinc aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Furkan Sevinc aus Illertissen sagt: Warum soll nicht auch in der Apotheke geimpft werden dürfen? Vorausgesetzt, die Mitarbeitenden erhalten die entsprechende Qualifikation und ein Missbrauch wird ausgeschlossen. Meine Schwester ist Fachkraft im Pflegebereich, von ihr würde ich mich ja auch impfen lassen. Wenn die mit Arzneimitteln vertrauten Apotheken dadurch ihren Aufgabenbereich erweitern können und Arztpraxen entlastet werden, haben alle etwas davon.

Tülay Gergic aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Tülay Gergic aus Illertissen sagt: Wenn die Apotheke über Fachpersonal verfügt, das sich qualifiziert hat und Impfungen vornehmen darf, warum nicht. Beruflich müssen sie sich ja mit Arzneimitteln auskennen. Gleichwohl will ich ausreichende Vorabinformationen zur Impfung erhalten und mich rückversichern können, dass alles seinen richtigen Weg geht. Sollte sich diese Möglichkeit bei uns als echte Alternative etablieren, könnte ich sie akzeptieren.

Hajdar Sevinc aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Hajdar Sevinc aus Illertissen sagt: Wenn es die Umstände erfordern, lasse ich mich auch in der Apotheke impfen. Es wirkt etwas ungewohnt, da der Arzt ja mein Vertrauen hat und über die medizinische Kompetenz verfügt. Aber ja, wenn sonst kein Arzt verfügbar und die Impfung angezeigt ist. Die Aufgaben müssten klar definiert sein. Wenn dadurch Ärzte entlastet und die oft langen Wartezeiten auf einen Termin verkürzt werden, wäre schon etwas gewonnen.

Monika Kühne aus Jedelhausen. Foto: Regina Langhans

Monika Kühne aus Jedelhausen sagt: Da ich das Impfen für nicht ganz ungefährlich halte, würde ich der Arztpraxis klaren Vorrang geben. Das Spritzegeben will geübt sein, der Muskel muss gut erwischt werden, da bin ich beim medizinischen Fachpersonal besser aufgehoben. Sollte es zu Komplikationen kommen, wäre ich gleich in der richtigen Obhut. Es gibt auch grundsätzlich ängstliche Menschen, mit derlei Dingen könnte die Apotheke leicht überfordert sein.