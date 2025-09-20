Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Sollte Personal in Apotheken impfen dürfen?

Landkreis Neu-Ulm

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Sollte Personal in Apotheken impfen dürfen?

Seit der Pandemie darf geschultes Apotheken-Personal gegen Corona und Grippe impfen. Bei unserer Umfrage wollten wir wissen, ob dies ausgeweitet werden sollte.
Von Regina Langhans
    • |
    • |
    • |
    Für die nächste Impfung in die Apotheke statt zur Hausarztpraxis gehen? So stehen Menschen aus dem Landkreis Neu-Ulm dazu.
    Für die nächste Impfung in die Apotheke statt zur Hausarztpraxis gehen? So stehen Menschen aus dem Landkreis Neu-Ulm dazu. Foto: Uli Deck dpa/lsw (Symbolbild)

    Zunächst mag es befremdlich sein, für eine Impfung in die Apotheke zu gehen. Aber tatsächlich darf das Personal mit entsprechender Fortbildung seit der Pandemie gegen Corona und Grippe impfen. Sollte dies nicht ausgeweitet werden? Für die unter Online-Konkurrenz leidenden Apotheken könnten solche Angebote dem Standorterhalt dienen und Hausarztpraxen entlasten. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Soll Personal in Apotheken impfen dürfen? 

    Furkan Sevinc aus Illertissen.
    Furkan Sevinc aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

    Furkan Sevinc aus Illertissen sagt: Warum soll nicht auch in der Apotheke geimpft werden dürfen? Vorausgesetzt, die Mitarbeitenden erhalten die entsprechende Qualifikation und ein Missbrauch wird ausgeschlossen. Meine Schwester ist Fachkraft im Pflegebereich, von ihr würde ich mich ja auch impfen lassen. Wenn die mit Arzneimitteln vertrauten Apotheken dadurch ihren Aufgabenbereich erweitern können und Arztpraxen entlastet werden, haben alle etwas davon.

    Tülay Gergic aus Illertissen.
    Tülay Gergic aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

    Tülay Gergic aus Illertissen sagt: Wenn die Apotheke über Fachpersonal verfügt, das sich qualifiziert hat und Impfungen vornehmen darf, warum nicht. Beruflich müssen sie sich ja mit Arzneimitteln auskennen. Gleichwohl will ich ausreichende Vorabinformationen zur Impfung erhalten und mich rückversichern können, dass alles seinen richtigen Weg geht. Sollte sich diese Möglichkeit bei uns als echte Alternative etablieren, könnte ich sie akzeptieren.

    Hajdar Sevinc aus Illertissen.
    Hajdar Sevinc aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

    Hajdar Sevinc aus Illertissen sagt: Wenn es die Umstände erfordern, lasse ich mich auch in der Apotheke impfen. Es wirkt etwas ungewohnt, da der Arzt ja mein Vertrauen hat und über die medizinische Kompetenz verfügt. Aber ja, wenn sonst kein Arzt verfügbar und die Impfung angezeigt ist. Die Aufgaben müssten klar definiert sein. Wenn dadurch Ärzte entlastet und die oft langen Wartezeiten auf einen Termin verkürzt werden, wäre schon etwas gewonnen.

    Monika Kühne aus Jedelhausen.
    Monika Kühne aus Jedelhausen. Foto: Regina Langhans

    Monika Kühne aus Jedelhausen sagt: Da ich das Impfen für nicht ganz ungefährlich halte, würde ich der Arztpraxis klaren Vorrang geben. Das Spritzegeben will geübt sein, der Muskel muss gut erwischt werden, da bin ich beim medizinischen Fachpersonal besser aufgehoben. Sollte es zu Komplikationen kommen, wäre ich gleich in der richtigen Obhut. Es gibt auch grundsätzlich ängstliche Menschen, mit derlei Dingen könnte die Apotheke leicht überfordert sein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden