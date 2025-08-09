Icon Menü
Umfrage im Landkreis Neu-Ulm: Was gehört für Sie zum Urlaub dazu?

Landkreis Neu-Ulm

Umfrage im Landkreis Neu-Ulm: Was gehört für Sie zum Urlaub dazu?

Für manche muss es eine Reise ans Meer sein, für andere genügt Zeit auf Balkonien. Wir haben uns umgehört, wie Menschen aus der Region Urlaub definieren.
Von Regina Langhans
    Bei Sommerwetter kann vieles für den Urlaub in der Heimat sprechen.
    Bei Sommerwetter kann vieles für den Urlaub in der Heimat sprechen. Foto: Sven Hoppe/dpa (Symbolbild)

    Der August gilt als der Ferienmonat schlechthin. Wer nicht in den Urlaub fahren kann, versucht es vielleicht mit Urlaub zu Hause – oder richtet sich seinen Alltag etwas entspannter ein. Auch das öffentliche Leben scheint einen Gang herunterzuschalten, und Praxen oder Firmen kündigen Betriebsurlaub an. Dabei kann Urlaub höchst verschieden ausfallen. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Was gehört für Sie zum Urlaub dazu?  

