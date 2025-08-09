Umfrage im Landkreis Neu-Ulm: Was gehört für Sie zum Urlaub dazu?

Der August gilt als der Ferienmonat schlechthin. Wer nicht in den Urlaub fahren kann, versucht es vielleicht mit Urlaub zu Hause – oder richtet sich seinen Alltag etwas entspannter ein. Auch das öffentliche Leben scheint einen Gang herunterzuschalten, und Praxen oder Firmen kündigen Betriebsurlaub an. Dabei kann Urlaub höchst verschieden ausfallen. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Was gehört für Sie zum Urlaub dazu?
Landkreis Neu-Ulm
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden