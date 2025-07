Umfrage in Senden und Illertissen: Gehen Sie gern barfuß?

Barfuß durch den Ort zu flanieren, das ist im malerischen Portofino an der italienischen Riviera seit Kurzem verboten. Amüsanter weise gilt die Regelung während der Touristenzeit. Dabei ist die Angewohnheit, im Sommer mal aufs Schuhwerk zu verzichten, generell nicht unüblich. Gerade in Freizeitarealen, am Meer oder um den See. Auch Sebastian Kneipp hat den Barfußgang durchs feuchte Gras empfohlen, landläufig kneippen genannt. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Laufen Sie gerne barfuß?

Maria Horber aus Senden sagt: Zum Baden am See bin ich barfuß, im Stadtbereich nein. Das Barfußlaufen hat schon Sebastian Kneipp empfohlen, und als Kinder waren wir oft ohne Schuhe unterwegs. Die Wege führten nicht nur über Gras und Erde, sondern auch spitze Steine, was nicht immer angenehm war. Wir machten uns wenig Gedanken. Allerdings bezweifle ich so oder so den Sinn, im Ort über aufgeheizte Teerdecken zu laufen, die nur schwarze Füße machen.

Minna Zinn aus Senden sagt: Ich wohne mitten in der Stadt und alles ist zugepflastert, da ist das Barfußlaufen kein Vergnügen. Das war in meiner Kindheit auf dem Land anders. Wir hatten einen Eimer mit Wasser und Handtuch am Hauseingang stehen, und wer hinein wollte, musste sich vorher die Füße waschen. Aber bei meinem Reha-Aufenthalt in Dietenbronn sollte ich regelmäßig barfuß durch das gepflegte feuchte Gras laufen, das war eine Wohltat.

Ramona Sälzle aus Senden sagt: Im Sommer laufe ich gerne barfuß, ist gesund. Draußen aber möglichst dort, wo ich mich nicht verletzen kann. In der Wohnung ist es angenehm, die bloßen Füße auf den kühlen Boden zu setzen, was sich im Winter ändert. Es ist toll, im Urlaub am Strand zu laufen, den Sand zwischen den Zehen zu spüren und dann ins Meer zu gehen. Ohne Schuhe habe ich das Gefühl von Freiheit. Nicht umsonst werben sogenannte Barfußschuhe damit.

Dieter Walcher aus Balzheim sagt: Von Frühjahr bis Herbst bin ich in der Wohnung oder auf der Terrasse oft barfuß unterwegs. Und wenn ich zum Baden an den See gehe, sowieso. Allerdings muss ich dann auf etwaige Glasscherben oder anderen Unrat achten. Barfuß zu laufen fühlt sich eben wohl an. Aber natürlich lässt sich das nicht überall verwirklichen und wäre auch nicht angemessen. Beispielsweise im Winter, obwohl ich einen solchen Freak kannte.