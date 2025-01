Umfrage im Landkreis Neu-Ulm: Sollen Fußballklubs für Polizeieinsätze bezahlen?

Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts versetzt die deutsche Fußballwelt in Aufruhr: Der Stadtstaat Bremen darf der Deutschen Fußballliga (DFL) die Mehrkosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen in Rechnung stellen. Damit wurde eine Verfassungsbeschwerde der DFL abgelehnt. Einige Bundesländer können sich vorstellen, mitzuziehen. Thüringen wünscht sich sogar eine bundesweit einheitliche Lösung. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Ist es gut, wenn die Klubs für Polizeieinsätze mitzahlen müssen?

