Umfrage

vor 49 Min.

Zum Tag des Bieres: Wo genießen Sie ein kühles Bier am liebsten?

Wir wollten zum Tag des deutschen Bieres in der Illertisser Innenstadt wissen: Wo trinken Sie am liebsten ein kühles Bier?

Von Regina Langhans

Der 23. April steht traditionell im Zeichen des deutschen Bieres. Denn an diesem Tag anno 1516 wurde das Reinheitsgebot verkündet. Seitdem dürfen Braumeister hierzulande nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwenden. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Wo genießen Sie ein kühles Bier am liebsten?

