Unfall bei Altenstadt: Drei Pedelecs krachen in einander

Der Mann war, wie die Illertisser Polizei berichtet, am frühen Montagabend mit seinem Pedelec auf dem Fahrradweg der Oberbalzheimer Straße bei Altenstadt in östlicher Richtung unterwegs. Wegen einer Unachtsamkeit geriet der Mann auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Pedelec-Fahrern. Alle drei Personen stürzten deshalb und wurden leicht verletzt, teilt die Polizei weiter mit. Der Unfallverursacher kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die beiden Geschädigten, ein Mann und eine Frau, konnten nach der Erstbehandlung durch den Rettungsdienst ihre Fahrt fortsetzen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Gegen den 68-jährigen Verursacher wurde von der Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eröffnet. Während die beiden Geschädigten vorbildlich Fahrradhelme trugen, hatte der Unfallverursacher keinen Helm auf dem Kopf. (AZ)

