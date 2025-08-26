Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Unachtsamkeit auf Radweg: 68-Jähriger verursacht Pedelec-Unfall in Altenstadt

Altenstadt

Unfall bei Altenstadt: Drei Pedelecs krachen in einander

Ein 68-jähriger Mann bringt am Montag zwei weitere E-Bike-Fahrer zu Fall. Nun droht ihm ein Strafverfahren.
    • |
    • |
    • |
    Der Verursacher eines Unfalls mit drei Pedelecs musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)
    Der Verursacher eines Unfalls mit drei Pedelecs musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

    Der Mann war, wie die Illertisser Polizei berichtet, am frühen Montagabend mit seinem Pedelec auf dem Fahrradweg der Oberbalzheimer Straße bei Altenstadt in östlicher Richtung unterwegs. Wegen einer Unachtsamkeit geriet der Mann auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Pedelec-Fahrern. Alle drei Personen stürzten deshalb und wurden leicht verletzt, teilt die Polizei weiter mit. Der Unfallverursacher kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die beiden Geschädigten, ein Mann und eine Frau, konnten nach der Erstbehandlung durch den Rettungsdienst ihre Fahrt fortsetzen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Gegen den 68-jährigen Verursacher wurde von der Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eröffnet. Während die beiden Geschädigten vorbildlich Fahrradhelme trugen, hatte der Unfallverursacher keinen Helm auf dem Kopf. (AZ)

    -

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden