Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall auf der B300

Leichte Verletzungen hat eine Frau erlitten, die am Mittwochmittag auf der Bundesstraße B300 in Babenhausen einen Auffahrunfall verursacht hat. Nach Angaben der Polizei war die 48-Jährige mit ihrem Auto gegen 13.35 Uhr in Richtung Kettershausen unterwegs. Vor ihr fuhr ein 19-Jähriger, der mit seinem Wagen in die Krumbacher Straße abbiegen wollte. Dies übersah die 48-Jährige und fuhr mit ihrem Wagen auf das andere Auto auf.

Eines der beiden Autos musste nach dem Unfall in Babenhausen abgeschleppt werden

Die Unfallverursacherin kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Beide Fahrzeuge seien durch die Kollision „nicht unerheblich“ beschädigt worden, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug des 19-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. (AZ)