Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: An einem Auto in Au wurden Radmuttern an allen Reifen gelockert

Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag sind im Merlinweg im Illertisser Ortsteil Au an einem schwarzen Auto der Marke Skoda an allen vier Reifen mehrere Radmuttern gelockert worden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die 40 Jahre alte Fahrzeugführerin während der Fahrt das merkwürdige und unsichere Fahrverhalten ihres Autos und hielt deshalb an. Bei Kontrolle der Reifen fielen ihr die gelockerten Radmuttern auf. Zu einem Sachschaden kam es glücklicherweise nicht. Die Polizei Illertissen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt. Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich des Merlinwegs verdächtige Aktivitäten bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 zu melden. (AZ)
