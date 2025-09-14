Icon Menü
Unbekannte Person lockert an einem Auto in Au Radmuttern an allen vier Reifen

Illertissen-Au

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: An einem Auto in Au wurden Radmuttern an allen Reifen gelockert

Eine Autofahrerin wundert sich über das Fahrverhalten ihres Wagens. Sie hält nach, sieht nach und stellt fest, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hatte.
    Wer hat an einem schwarzen Skoda in Au mehrere Radmuttern gelockert? Die Illertisser Polizei versucht das herauszufinden.
    Wer hat an einem schwarzen Skoda in Au mehrere Radmuttern gelockert? Die Illertisser Polizei versucht das herauszufinden. Foto: Picture Alliance/dpa (Symbolbild)

    Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag sind im Merlinweg im Illertisser Ortsteil Au an einem schwarzen Auto der Marke Skoda an allen vier Reifen mehrere Radmuttern gelockert worden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die 40 Jahre alte Fahrzeugführerin während der Fahrt das merkwürdige und unsichere Fahrverhalten ihres Autos und hielt deshalb an. Bei Kontrolle der Reifen fielen ihr die gelockerten Radmuttern auf. Zu einem Sachschaden kam es glücklicherweise nicht. Die Polizei Illertissen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt. Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich des Merlinwegs verdächtige Aktivitäten bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

