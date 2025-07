Unbekannte Person schlitzt in Vöhringen Reifen an zwei geparkten Autos auf

Im Schleifweg in Vöhringen sind in den vergangenen Tagen zwei Autos beschädigt worden. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum von Samstag, 5. Juli, 20 Uhr, bis Sonntag, 6. Juli, 15.45 Uhr. An beiden Fahrzeugen wurden jeweils der vordere und hintere rechte Reifen durch seitliche Einstiche beschädigt, sodass die Luft aus den Reifen entwich. Der Gesamtschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07303/9651-0 mit der Polizei Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)

