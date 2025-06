Unbekannte Person stiehlt Ortsschild in Bellenberg

Dieser Diebstahl in Bellenberg ist offenbar nicht so schnell aufgefallen: Am Donnerstag teilte die Polizeiinspektion Illertissen mit, dass im Zeitraum zwischen Mittwoch, 11. Juni, 16 Uhr, und Donnerstag, 12. Juni, 10 Uhr, eine bislang unbekannte Person das Ortschild im Bereich der Tiefenbacher Straße entwendet hat. Das sei erst jetzt bekannt geworden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 170 Euro. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

