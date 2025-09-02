Unbekannte Person zerkratzt Auto in der Sendener Innenstadt

Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 30. August, und Sonntagabend, 31. August, ist in der Innenstadt von Senden ein Auto erheblich beschädigt worden. Dem Polizeibericht zufolge stand der Kleinwagen in der Hauptstraße am Fahrbahnrand. Eine bislang noch unbekannte Person zerkratzte ihn mit einem spitzen Gegenstand auf beiden Fahrzeugseiten. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 3000 Euro. Die Polizei Senden bittet Zeuginnen und Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer 07307/ 91 00 00 zu melden. (AZ)
Senden
