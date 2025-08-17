Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Unbekannte schlagen Seitenscheibe in Senden ein – allerdings nicht ganz

Senden

Unbekannte schlagen Seitenscheibe in Senden ein – allerdings nicht ganz

Der Einbruch ist nicht ganz geglückt: Die Scheibe eines Multivans in Senden wurde beschädigt, aber nicht so weit eingeschlagen, dass man etwas stehlen konnte.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach dem Vorfall in Senden nach Hinweisen.
    Die Polizei sucht nach dem Vorfall in Senden nach Hinweisen. Foto: Soeren Stache/dpa (Symbolbild)

    Unbekannte haben am Freitag zwischen 10 Uhr und 11.15 Uhr die Seitenscheibe eines Multivans im Landgrabenweg in Senden beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, parkte das Auto eines 33-Jährigen an den Parkplätzen beim Stadtpark. Die Scheibe des grünen VW-Multivans wurde beschädigt, allerdings nicht vollständig eingeschlagen, weshalb nichts aus dem Auto gestohlen wurde.

    Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 500 Euro und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizeistation Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 zu melden. Weitere Fahrzeuge wurden vor Ort wohl nicht beschädigt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden