Unbekannte schlagen Seitenscheibe in Senden ein – allerdings nicht ganz

Unbekannte haben am Freitag zwischen 10 Uhr und 11.15 Uhr die Seitenscheibe eines Multivans im Landgrabenweg in Senden beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, parkte das Auto eines 33-Jährigen an den Parkplätzen beim Stadtpark. Die Scheibe des grünen VW-Multivans wurde beschädigt, allerdings nicht vollständig eingeschlagen, weshalb nichts aus dem Auto gestohlen wurde.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 500 Euro und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizeistation Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 zu melden. Weitere Fahrzeuge wurden vor Ort wohl nicht beschädigt. (AZ)