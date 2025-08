Unbekannte stehlen E-Bike aus Hof in Weißenhorn

Ein E-Bike ist am Montagabend zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Blumengasse in Weißenhorn gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich dabei um ein schwarzes Mountainbike.

Die Polizeiinspektion Weißenhorn bitte alle, die zur Tatzeit in der Blumengasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)