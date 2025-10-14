Icon Menü
Vöhringen

Unbekannter bricht in Café in Vöhringen ein

In der Nacht auf Dienstag schlägt ein Unbekannter das Fenster eines Cafés in Vöhringen ein und verschafft sich Zugang. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.
    Wer hat beobachtet, wie in ein Café in der Bahnhofstraße in Vöhringen eingebrochen wurde?
    Wer hat beobachtet, wie in ein Café in der Bahnhofstraße in Vöhringen eingebrochen wurde? Foto: Silas Stein/dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag das Fenster eines Cafés in der Bahnhofstraße in Vöhringen eingeschlagen, um sich Zugang zu verschaffen. Wie die Polizei mitteilt, löste er dabei einen akustischen Alarm aus und entfernte sich daraufhin wieder, ohne etwas zu stehlen.

    Der Sachschaden im Café in Vöhringen liegt bei über tausend Euro

    Dennoch schätzt die Polizei den Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizeiinspektion Illertissen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die am 14. Oktober, im Zeitraum von 02.30 Uhr bis 03.30 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Vöhringer Bahnhofstraße machen konnten, unter der Telefonnummer 07303 9651-0 entgegen. (AZ)

