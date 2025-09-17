Icon Menü
Unbekannter fährt BMW in der Hasengasse in Weißenhorn an und flüchtet

Weißenhorn

Unbekannter fährt BMW in der Hasengasse in Weißenhorn an und flüchtet

Ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich ist an einem geparkten Auto in Weißenhorn entstanden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
    Eine unbekannte Person hat in der Weißenhorner Altstadt einen orangefarbenen BMW beschädigt.
    Eine unbekannte Person hat in der Weißenhorner Altstadt einen orangefarbenen BMW beschädigt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In der Hasengasse in der Weißenhorner Innenstadt ist ein BMW angefahren und erheblich beschädigt worden. Die Person, die den Unfall verursacht hat, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich die Kollision im Zeitraum zwischen Montag, 15. September, 23 Uhr, und Dienstag, 16. September, 6 Uhr. An dem orangefarbenen BMW entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zum bislang unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. Die Dienststelle hat die Telefonnummer 07309/9655-0. (AZ)

