Unbekannter fährt BMW in der Hasengasse in Weißenhorn an und flüchtet

In der Hasengasse in der Weißenhorner Innenstadt ist ein BMW angefahren und erheblich beschädigt worden. Die Person, die den Unfall verursacht hat, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich die Kollision im Zeitraum zwischen Montag, 15. September, 23 Uhr, und Dienstag, 16. September, 6 Uhr. An dem orangefarbenen BMW entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zum bislang unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. Die Dienststelle hat die Telefonnummer 07309/9655-0. (AZ)

