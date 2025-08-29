Unbekannter fährt in Illertissen ein abgestelltes Auto an und flüchtet

In Illertissen hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug ein abgestelltes Auto angefahren. Der Polizei zufolge geschah das zwischen Mittwoch, 27. August, 17 Uhr, und Donnerstag, 28. August, 8 Uhr. Beschädigt wurde ein schwarzer VW Golf, der im Bereich einer Werkstatt an der Josef-Henle-Straße stand. Wie die Polizei berichtet, fuhr die unbekannte Person unmittelbar davon, nachdem sie das Auto angefahren hatte. Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)
Illertissen
