Unbekannter fährt in Illertissen ein Auto an und flüchtet: 5000 Euro Schaden

Illertissen

Unbekannter fährt in Illertissen ein abgestelltes Auto an und flüchtet

Einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro hat eine unbekannte Person in Illertissen angerichtet. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Auf dem Gelände einer Werkstatt an der Josef-Henle-Straße in Illertissen ist ein schwarzer VW Golf angefahren und erheblich beschädigt worden.
    Auf dem Gelände einer Werkstatt an der Josef-Henle-Straße in Illertissen ist ein schwarzer VW Golf angefahren und erheblich beschädigt worden. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    In Illertissen hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug ein abgestelltes Auto angefahren. Der Polizei zufolge geschah das zwischen Mittwoch, 27. August, 17 Uhr, und Donnerstag, 28. August, 8 Uhr. Beschädigt wurde ein schwarzer VW Golf, der im Bereich einer Werkstatt an der Josef-Henle-Straße stand. Wie die Polizei berichtet, fuhr die unbekannte Person unmittelbar davon, nachdem sie das Auto angefahren hatte. Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

