Mann späht Grundstück in Bellenberg aus: Polizei sucht Zeugen

Ein Ehepaar aus Bellenberg hat vor einigen Tagen eine beunruhige Entdeckung gemacht. Dem Polizeibericht zufolge bemerkten die Frau und der Mann über die hauseigene Videoüberwachung am frühen Freitagmorgen, 8. August, einen Mann, der sich auf ihrem Grundstück im Bereich des Plattenäcker aufhielt. Die Frau konnte beobachten, wie er über das Grundstück lief und an verschiedenen Türen rüttelte. Diese waren jedoch allesamt verschlossen. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte über einen Zaun ins Nachbargrundstück und lief Richtung Straße.

Die Polizei Illertissen veröffentlicht eine Beschreibung des beobachteten Mannes

Erst nachdem die Enkelin des Paars von dem Vorhalt erfahren hatte, wandten sich die Eheleute an die Polizei. Die Illertisser Dienststelle leitete daraufhin eine Ermittlung zur Identifizierung der Person ein. Der Mann wird nach Polizeiangaben wie folgt beschrieben: athletisch, tätowiert, kurzgeschorene Haare oder Glatze, Kinnbart, bekleidet mit einem schwarzen Tanktop, einer schwarzen Schildmütze, blauen Jeans und schwarzen Schuhen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)