Autofahrer spricht Mädchen in Bellenberg auf dem Heimweg an

Eine siebenjährige Schülerin ist in Bellenberg von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Das Mädchen war am Dienstag, 23. September, zur Mittagszeit auf ihrem Nachhauseweg, wie die Polizei mitteilt. Im Drosselweg fuhr ein roter Kleinwagen an den Fahrbahnrand. Der Fahrer sprach die Schülerin aus dem Auto heraus an und soll sie gefragt haben, ob er sie nach Hause fahren solle. Die Siebenjährige reagierte richtig und ließ sich auf kein Gespräch mit dem ihr unbekannten Mann im Alter von etwa 30 Jahren ein. Das Kind lief schnellen Schrittes nach Hause und berichtete der Mutter von dem Vorfall, woraufhin die Polizei Illertissen verständigt wurde. Nicht selten stelle sich derartige Sachverhalte im Nachgang als Irrtum heraus, dennoch gehe die Polizei Illertissen jedem Hinweis konsequent nach, heißt es im Polizeibericht. Im vorliegenden Fall werden mögliche Zeugen gebeten, sich an die Polizei Illertissen zu wenden (Telefon 07303 96510). (AZ)