Unbekannter rastet vor Vöhringer Supermarkt aus und schlägt Kundin

Ein Unbekannter hat sich am Montagabend gegen 19.15 Uhr in einem Supermarkt in der Industriestraße in Vöhringen aggressiv verhalten und ist anschließend auf dem Parkplatz auf eine Kundin losgegangen. Wie die Polizei mitteilt, beleidigte der Mann aus bislang unbekannten Gründen eine Angestellte am Informationsschalter. Eine Kundin wurde auf den Streit aufmerksam und forderte den Mann auf, sich zu mäßigen.

