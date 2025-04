Unbekannter demoliert Auto an der Tankstelle

Ein bislang unbekannter Täter hat entweder am Freitag oder am Samstag ein geparktes Auto auf dem Gelände der Tankstelle an der Anschlussstelle Illertissen beschädigt. Er schlug hier eine Delle in die Karosserie und riss ein Kunststoffteil ab. Wegen des entstandenen, nicht unerheblichen Schadens wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch die Polizeiinspektion Illertissen eingeleitet. Sie bittet mögliche Zeugen, sich unter der Nummer 07303 9651-0 zu melden. (AZ)

