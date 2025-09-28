Auto in Bellenberg zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum vom Donnerstag, 25., auf Freitag, 26. September, in der Bachstraße in Bellenberg ein Auto zerkratz. Wie der 33-jährige Geschädigte bei der Polizei anzeigte, hat er mehrere Kratzer im Lack auf der Fahrer- und Beifahrerseite des Fahrzeugs bemerkt. Als Tatwerkzeug kommt ein spitzer Gegenstand infrage, wie die Polizei mitteilt. Den Schaden setzt sie im oberen dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

