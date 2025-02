Unbekannter tritt Haustür in Weißenhorn ein

Eine hölzerne Haustür am Wettbach in der Weißenhorner Altstadt ist am Samstagabend gegen 22 Uhr stark beschädigt worden. Die Polizei Weißenhorn geht davon aus, dass ein unbekannter Täter so fest mit dem Fuß gegen die Tür getreten haben muss, dass sich ihr kompletter Mittelteil aus dem Türblatt gelöst hat. Dabei entstand ein Schaden von rund 250 Euro.

Tür in Weißenhorn eingetreten – Polizei sucht Zeugen

In der Nähe fand zum gleichen Zeitpunkt eine Veranstaltung statt. Es sei möglich, dass der Täter oder die Täterin bei dieser Veranstaltung war, heißt es in der Polizeimeldung weiter – oder dass Personen die Tat beobachtet haben. Die Polizei Weißenhorn bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der 07309/965511 zu melden. (AZ)