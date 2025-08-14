Icon Menü
Unbekannter wirft Ziegelsteine in Garage: Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch

Illertissen

Unbekannter wirft Fensterscheibe einer Garage mit Ziegelsteinen ein

In der Spitalstraße in Illertissen versucht ein Unbekannter, über die Garage einzubrechen. Dort findet die Polizei zwei Ziegelsteine.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs in Illertissen.
    Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs in Illertissen. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    Die Fensterscheibe einer Garage hat ein Unbekannter in der Spitalstraße in Illertissen eingeworfen. Die Polizei geht von einem versuchten Einbruch aus. Der Täter benutzte dazu in der Nacht zum Mittwoch zwischen 22.45 und 8.15 Uhr zwei Ziegelsteine, die später in der Garage gefunden wurden. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand nichts. Der Sachschaden an der Scheibe beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei Illertissen nahm die Ermittlungen auf. (AZ)

