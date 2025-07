Wohnmobil beschädigt Auto beim Schnellrestaurant in Illertissen

Ein unbekanntes Wohnmobil parkte am Samstag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Autobahnanschlussstelle Illertissen rückwärts aus und touchierte hierbei den links daneben geparkten Pkw. Das berichtet die Illertisser Polizei. Das Wohnmobil entfernte sich im Anschluss vom Parkplatz. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro, schätzt die Polizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

