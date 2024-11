Auto stürzt Böschung herab – Fahrer stirbt

Ein 55-jähriger Mann ist mit einem Auto im Kreis Biberach eine etwa zehn Meter hohe Böschung herabgestürzt und tödlich verunglückt. Er war mit dem Wagen in der Nähe von Kirchdorf an der Iller in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug habe sich mehrfach überschlagen. Der Fahrer sei nicht angeschnallt gewesen und aus dem Auto geschleudert worden. Er habe durch den Unfall tödliche Verletzungen erlitten. Außer dem Mann war niemand in dem Wagen. Die Unfallursache war zunächst unklar. (dpa)

