Drei Radfahrer werden nach Unfällen ins Krankenhaus gebracht

Mehrere Verkehrsunfälle mit beteiligten Radfahrern haben sich am Montag im Dienstbereich der Polizei Illertissen ereignet. Insgesamt drei Personen wurden dabei verletzt und jeweils vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Dem Polizeibericht zufolge befuhr zunächst um 13.50 Uhr ein 90-jähriger den Radweg von Kellmünz kommend in Richtung Babenhausen. Der Fahrer blieb mit dem Lenker seines E-Bikes an einem Absperrpfosten hängen und stürzte in der Folge von seinem Pedelec. Er zog sich eine Kopfplatzwunde über dem Auge zu.

Sattelzug touchiert Pedelec in der Unterrother Straße in Buch

Um 15.15 Uhr befuhr laut Polizei eine 67-jährige Frau mit ihrem Pedelec die Unterrother Straße in Buch, als sie von einem Sattelzug überholt wurde. Der 51-jährige Fahrer scherte mit der Sattelzugmaschine nach dem Überholvorgang zu früh ein und touchierte mit seinem Fahrzeug das E-Bike der 67-Jährigen. Dadurch stürzte die Fahrerin und zog sich eine Armverletzung zu.

Gegen 15.45 Uhr fuhr eine 73-jährige Frau mit ihrem E-Bike nach Polizeiangaben in einem zu geringen Winkel auf einen Bordstein und stürzte vom Fahrrad. Sie hatte danach Schmerzen in der Hand und wurde wie die beiden anderen Personen auch zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Polizei betont in ihrem Bericht abschließend: „Alle Radfahrenden trugen einen Fahrradhelm, welcher alle beteiligten Personen vor schwereren Verletzungen bewahrte, was insbesondere auf den Verkehrsunfall mit dem 90-jährigen Pedelec-Fahrer zutrifft.“ (AZ)