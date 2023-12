22-Jähriger überschlägt sich mit Auto mehrfach und landet im Acker

Ein 22-Jähriger ist am Freitagabend zwischen Bubenhausen und Gannertshofen von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Laut Polizei war er zu schnell gefahren.

Nach mehrfachem Überschlag und gut hundert Metern Schleuderfahrt durch einen Acker landete ein 22-jähriger Mann mit seinem Pkw am Freitagabend gegen 19 Uhr rund dreißig Meter abseits der Staatsstraße 2020 im Landkreis Neu-Ulm in freier Flur. Er war von Bubenhausen (Stadt Weißenhorn) auf der S 2020 in Richtung Süden nach Gannertshofen (Markt Buch) unterwegs, als er laut Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Straße abkam und übers Feld schleuderte.

Unfall zwischen Bubenhausen und Gannertshofen: Auto überschlägt sich, Fahrer kann sich befreien

Nach wiederholtem Überschlag blieb das Fahrzeugwrack auf den Rädern stehen. Der Fahrer konnte sich laut Aussagen der Feuerwehr selbstständig aus dem Wrack befreien und zu Fuß zum Rettungswagen gehen, den nachfolgende Autofahrer inzwischen alarmiert hatten. Er wurde mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Die Feuerwehr Gannertshofen leuchtete die Unfallstelle aus und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich. Der Totalschaden an dem Fahrzeug wird von der Polizei auf 8000 Euro geschätzt.