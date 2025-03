Autofahrer übersieht Schülerin auf dem Fahrrad

Von einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer elfjährigen Radfahrerin berichtet die Illertisser Polizei: Gegen 13.30 Uhr am Freitag fuhr ein 35-jähriger Autofahrer auf der Berliner Allee und wollte an der Einmündung zur Dietenheimer Straße nach rechts abbiegen. Dabei übersah er die auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte fahrende Radfahrerin, die Vorfahrt hatte. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde das Mädchen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Schaden, berichtet die Polizei weiter. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dietenheimer Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis