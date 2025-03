Unfall an der A7: Beim Abfahren bei Altenstadt kracht es

An der A7-Abfahrt bei Altenstadt ist es am Freitag gegen 13.15 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 21-Jähriger fuhr von der A7 ab und wollte in Richtung Altenstadt auf die St2031 einfahren. Aufgrund der Verkehrslage musste er zunächst warten.

Ein ebenfalls wartender Lkw-Fahrer winkte dem Autofahrer zu, er könne jetzt auf die Staatsstraße einfahren. Doch beim Einfahren übersah der 21-Jährige eine von Altenstadt kommende 42-jährige Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

An den Autos entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden von insgesamt 11.000. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Gegen den 21-Jährigen wird ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)