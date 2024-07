Unfall auf A7: Tesla-Fahrer beschleunigt zu stark und rammt Lastwagen

Ein Totalschaden ist an einem neuwertigen E-Auto Tesla Model Y entstanden, als dessen 31-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Neu-Ulm am Montagmorgen gegen 7 Uhr bei der Anschlussstelle Vöhringen auf die A7 in Richtung Norden einfuhr. Laut Polizei beschleunigte er sofort sehr schnell und zog sein Fahrzeug unmittelbar auf die linke Fahrbahn hinüber, um einen vor ihm rechts fahrenden Lkw zu überholen. Dabei hatte er jedoch einen von hinten auf der linken Spur schnell heranfahrenden Audi übersehen.

Nach Unfall auf A7 bei Vöhringen staute es sich am Montagmorgen bis nach acht Uhr

Dessen Fahrer bremste scharf ab und konnte so einen Zusammenstoß vermeiden. Der Tesla-Fahrer lenkte sein Fahrzeug wieder nach rechts und prallte dann mit hohem Tempo auf das Heck des Lkw auf. Dabei verletzte er sich leicht. Der Lkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug etwa hundert Meter weiter mit leichten Beschädigungen am Heck zum Stehen bringen; er selbst blieb unverletzt. An dem neuwertigen Tesla entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 45.000 Euro, sodass sich der Gesamtschaden inklusive des Lkw-Schadens auf etwa 50.000 Euro schätzen lässt. Der Tesla-Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr Weißenhorn sicherte die Unfallstelle ab, sodass der Verkehr einspurig links vorbeifließen konnte. Dennoch entwickelte sich ein Rückstau bis über die Anschlussstelle Illertissen zurück, der sich erst nach acht Uhr auflöste.